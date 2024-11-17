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Новости

17 ноября, 20:45

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 17 ноября

Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы

Двустороннее движение организуют на эстакаде над Профсоюзной улицей

Двустороннее движение организуют на эстакаде над Профсоюзной улицей

Москвичам рассказали о преимуществах динамического тарифа на парковку

Переразметку сделали на эстакаде над Профсоюзной улицей

В выходные изменился график движения поездов МЦД-2

Новости часа: столичным автовокзалам присвоили цвет и обозначили их ключевые направления

На Северном речном вокзале прошла церемония закрытия сезона летней навигации

Новые выделенные полосы появились в нескольких районах Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 17 ноября.

Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы. Нововведение заработало чуть больше двух недель назад. Так, водители могут воспользоваться таким тарифом на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке.

Телефонный разговор Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа произойдет, когда с обеих сторон будет понимание необходимости диалога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет. Смерть артиста подтвердила его жена. По данным СМИ, ранее его госпитализировали с пневмонией, но позже перевели в отделение гематологии.


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