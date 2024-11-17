17 ноября, 22:15Транспорт
Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы
Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы. Нововведение заработало чуть больше двух недель назад.
Так, водители могут воспользоваться таким тарифом на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нуля при отсутствии загруженности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.