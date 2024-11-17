Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы. Нововведение заработало чуть больше двух недель назад.

Так, водители могут воспользоваться таким тарифом на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нуля при отсутствии загруженности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.