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17 ноября, 22:15

Транспорт

Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы

Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы

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Двустороннее движение организуют на эстакаде над Профсоюзной улицей

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Динамический тариф на парковку действует на пяти улицах Москвы. Нововведение заработало чуть больше двух недель назад.

Так, водители могут воспользоваться таким тарифом на Ильинке, площади Тверская Застава, Рождественском бульваре, а также на Новой площади и в Никитском переулке. Суть тарифа заключается в том, что стоимость парковки может снизиться до нуля при отсутствии загруженности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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