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17 ноября, 22:15

Транспорт

Москвичам сообщили о преимуществах сервиса "МультиТранспорт"

Москвичам сообщили о преимуществах сервиса "МультиТранспорт"

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Спланировать удобный маршрут передвижения по городу и сформировать самый выгодный тариф могут москвичи благодаря инновационному MaaS-сервису "МультиТранспорт". Например, в тариф можно включить поездки на такси от ближайшей станции метро, МЦК, МЦД или до нее.

Также в "МультиТранспорт" входит безлимитный абонемент на весь городской транспорт. Какие еще есть особенности у сервиса? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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