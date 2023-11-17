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17 ноября, 14:30

Транспорт

Жителям столицы рассказали о том, как пользоваться сервисом "МультиТранспорт"

Жителям столицы рассказали о том, как пользоваться сервисом "МультиТранспорт"

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Спланировать удобный маршрут передвижения по городу и сформировать самый выгодный тариф могут москвичи благодаря инновационному MaaS-сервису "МультиТранспорт". Например, в тариф можно включить поездки на такси от ближайшей станции метро, МЦК, МЦД или до нее.

Также в "МультиТранспорт" входит безлимитный абонемент на весь городской транспорт. Какие еще есть особенности у сервиса? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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