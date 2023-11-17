Сервисы по аренде электросамокатов в Москве приостановили работу из-за похолодания

Из-за похолодания в Москве больше не доступна аренда электросамокатов. С приходом минусовой температуры кикшеринговые сервисы приостановили свою работу.

В приложении одного из сервисов прямо указывается, что сезон закрыт. У другого – вся карта столицы отмечена красным цветом. Третий сервис сообщает, что активировать подписку получится после следующей поездки. Но будет это только с наступлением потепления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.