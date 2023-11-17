Жители столицы стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электромобилей

Москвичи стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электрокаров, сообщили в столичном департаменте транспорта. В настоящее время в городе работают порядка 230 зарядных станций. Они располагаются возле торговых и деловых центров, у кафе и продуктовых магазинов, а также возле жилых домов.

Развитие подобной инфраструктуры продолжается, отметили в Дептрансе. Уже в 2023 году начнут устанавливать станцию с мощностью до 150 киловатт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.