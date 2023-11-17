Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 ноября, 07:45

Транспорт

Жители столицы стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электромобилей

Жители столицы стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электромобилей

Семь автомобильных мостов построят в ближайшие два года в Москве

Собянин: Москва добилась рекордных результатов в летнем сезоне речной навигации

Москва закупила более 500 российских трамваев за шесть лет

Собянин: поезда "Москва-2020" пойдут по Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новости часа: Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

Новости часа: расписание движения поездов на МЦД-2 изменится с 25 по 27 ноября

"Безопасный город": названо число оштрафованных за непристегнутый ремень в Москве

Собянин рассказал о темпах обновления подвижного состава московского метро

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября

Москвичи стали втрое чаще пользоваться зарядными станциями для электрокаров, сообщили в столичном департаменте транспорта. В настоящее время в городе работают порядка 230 зарядных станций. Они располагаются возле торговых и деловых центров, у кафе и продуктовых магазинов, а также возле жилых домов.

Развитие подобной инфраструктуры продолжается, отметили в Дептрансе. Уже в 2023 году начнут устанавливать станцию с мощностью до 150 киловатт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика