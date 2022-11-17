В столичных аэропортах введены дополнительные меры безопасности, в том числе усилен досмотр пассажиров. В связи с этим желающим вылететь из воздушных гаваней Москвы посоветовали прибывать на место заранее.

Так, работников аэропорта Шереметьево и авиакомпаний попросили сразу сообщать, если им предлагают, например, за вознаграждение сфотографировать или снять видео с объектами инфраструктуры и самолетами.

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