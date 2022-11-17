В столичных аэропортах введен максимальный уровень угрозы терактов

В аэропортах Москвы и авиакомпаниях впервые введен максимальный уровень угрозы терактов. Это значит, что воздушные гавани должны принять дополнительные меры безопасности.

Бортпроводники будут уделять повышенное внимание пассажирам самолета, проверять все бардачки и шкафчики в туалетных комнатах. Пассажиры могут столкнуться с увеличением очередей на досмотрах.

Какие еще меры защиты появились в аэропортах, и сколько времени нужно теперь закладывать на дополнительные проверки? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.