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Транспорт

В столичных аэропортах введен максимальный уровень угрозы терактов

В столичных аэропортах введен максимальный уровень угрозы терактов

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В аэропортах Москвы и авиакомпаниях впервые введен максимальный уровень угрозы терактов. Это значит, что воздушные гавани должны принять дополнительные меры безопасности.

Бортпроводники будут уделять повышенное внимание пассажирам самолета, проверять все бардачки и шкафчики в туалетных комнатах. Пассажиры могут столкнуться с увеличением очередей на досмотрах.

Какие еще меры защиты появились в аэропортах, и сколько времени нужно теперь закладывать на дополнительные проверки? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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