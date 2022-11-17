Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Транспорт

Максимальный уровень террористической угрозы введен в московских аэропортах

Максимальный уровень террористической угрозы введен в московских аэропортах

В Гостином дворе проходит 16-й Международный форум "Транспорт России"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 ноября

Новости часа: 96% заявок в Центр поддержки семей мобилизованных в Москве решены

Новости часа: "АвтоВАЗ" произведет более 400 тыс автомобилей в 2023 году

Жителям столицы показали, на каких улицах начались заторы

Новости часа: белорусские пограничники сбили украинский беспилотник

Дептранс спрогнозировал заторы в Москве до 8 баллов вечером 16 ноября

Путин поддержал инициативу распространить программу льготного автокредитования на военных

Новости часа: около 300 новых парковок появятся в Москве до конца года

В московских аэропортах введен максимальный уровень террористической угрозы. Эту информацию подтвердили в Ространснадзоре.

В ведомстве уточнили, что введение этого режима никак не отразится на пассажирах. Эксперты отмечают, что при таких дополнительных мерах безопасности тщательнее досматривают ручную кладь, просят включить электронные приборы, а время ожидания в очереди может увеличиться на 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика