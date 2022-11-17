Максимальный уровень террористической угрозы введен в московских аэропортах

В московских аэропортах введен максимальный уровень террористической угрозы. Эту информацию подтвердили в Ространснадзоре.

В ведомстве уточнили, что введение этого режима никак не отразится на пассажирах. Эксперты отмечают, что при таких дополнительных мерах безопасности тщательнее досматривают ручную кладь, просят включить электронные приборы, а время ожидания в очереди может увеличиться на 10 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.