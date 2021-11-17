В московском метро обновят навигацию

В московском метро обновляют навигацию в связи с готовящимся открытием нового участка Большой кольцевой линии.

Вам подземке меняют тысячи схем и указатели, устанавливают лайтбоксы. После открытия новых станций БКЛ скорректируют и маршруты автобусов.