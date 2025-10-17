Форма поиска по сайту

17 октября, 11:15

Транспорт

Эксперт рекомендовал московским автомобилистам начинать менять летнюю резину на зимнюю

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин порекомендовал московским автомобилистам начинать менять резину из-за неустойчивой погоды и приближающихся заморозков. Он отметил, что сцепление шин с дорогой критически важно для безопасности, особенно если в машине находятся дети.

По словам синоптиков, в ближайшее время в Москве ожидаются дожди и похолодание. Хотя заморозков до конца недели не предвидится, специалисты посоветовали не ждать первого снега и переобувать автомобиль заранее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

