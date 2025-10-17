В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 октября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящее время фиксируется на Дмитровском, Ярославском и Ленинградском шоссе, а также на Рязанском проспекте в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут возникнуть в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах в сторону области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.