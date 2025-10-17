Форма поиска по сайту

17 октября, 07:30

Транспорт

Движение изменится на северном участке МЦК

Движение изменится на северном участке МЦК

Движение изменится на северном участке МЦК от Ростокина до Панфиловской с 18 октября, сообщили в Дептрансе. Найти нужный путь помогут плакаты с временной навигацией, которые развесят на станциях.

В частности, изменятся пути отправления поездов против часовой стрелки. Будут увеличены интервалы их движения. Составы, идущие против часовой стрелки, будут без остановки проезжать станции Ростокино, Коптево и Балтийская. Часть поездов не поедет далее Белокаменной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

