Движение изменится на северном участке МЦК от Ростокина до Панфиловской с 18 октября, сообщили в Дептрансе. Найти нужный путь помогут плакаты с временной навигацией, которые развесят на станциях.

В частности, изменятся пути отправления поездов против часовой стрелки. Будут увеличены интервалы их движения. Составы, идущие против часовой стрелки, будут без остановки проезжать станции Ростокино, Коптево и Балтийская. Часть поездов не поедет далее Белокаменной.

