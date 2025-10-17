17 октября, 07:15Транспорт
Россияне попросили Минтранс разобраться с дорогими билетами на самолет до Краснодара
Россияне попросили Минтранс разобраться с дорогими билетами на самолет до Краснодара. Подорожание произошло после открытия аэропорта.
Например, за экономкласс предлагают заплатить 50 тысяч рублей, а за бизнес-класс – 150 тысяч рублей. Краснодар стал одним из самых дорогих внутренних маршрутов.
