17 октября, 07:15Транспорт
Эксперт рассказал, когда московским автомобилистам нужно менять летнюю резину на зимнюю
Московским автомобилистам нужно начинать менять летнюю резину на зимнюю с 20 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, именно в этот период происходит изменение температурного режима.
Для того, чтобы "переобуваться" среднесуточная температура воздуха должна быть ниже плюс 5 градусов. Тогда летние шины начинают терять эластичность и нуждаются в замене.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.