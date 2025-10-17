Форма поиска по сайту

17 октября, 07:15

Эксперт рассказал, когда московским автомобилистам нужно менять летнюю резину на зимнюю

Московским автомобилистам нужно начинать менять летнюю резину на зимнюю с 20 октября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, именно в этот период происходит изменение температурного режима.

Для того, чтобы "переобуваться" среднесуточная температура воздуха должна быть ниже плюс 5 градусов. Тогда летние шины начинают терять эластичность и нуждаются в замене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

