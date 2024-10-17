На платформе "Электронный дом" можно отправить автовладельцу просьбу переставить машину

Платформа "Электронный дом" позволяет анонимно обратиться к автовладельцу с просьбой переставить машину. Для этого нужно нажать кнопку "Связаться с владельцем ТС", ввести государственный регистрационный номер и выбрать опцию "Попросить убрать ТС".

Однако данная опция возможна только для пользователей платформы, у которых есть информация о машине в личном кабинете.

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