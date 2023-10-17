Новости часа: на ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ закрыли сезон проката летнего транспорта. Им воспользовались более 130 тысяч раз, сообщила пресс-служба выставки.

Крупный детский многофункциональный спорткомплекс появится на западе Москвы. Это данные департамента городского имущества.

Большой театр перенес премьеру балета "Пиковая дама" на декабрь. Об этом заявила пресс-служба театра.