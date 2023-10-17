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Новости

17 октября, 20:00

Спорт

Новости часа: на ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Новости часа: на ВДНХ завершился сезон проката летнего транспорта

Столичных самокатчиков могут начать идентифицировать по биометрии

"Мой район. Навигатор": представлена перспективная схема развития столичного метро

"Интервью": Алексей Шапошников – о балансе интересов пешеходов и электросамокатчиков

Самокатчиков в Москве могут начать идентифицировать по биометрии

Новости часа: Собянин открыл производственный корпус в индустриальном парке "Руднево"

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

В столице намерены вычислять нарушающих ПДД самокатчиков по биометрии

Ликсутов рассказал, как можно добраться на наземном транспорте до московских аэропортов

В столице намерены вычислять нарушающих ПДД самокатчиков по биометрии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На ВДНХ закрыли сезон проката летнего транспорта. Им воспользовались более 130 тысяч раз, сообщила пресс-служба выставки.

Крупный детский многофункциональный спорткомплекс появится на западе Москвы. Это данные департамента городского имущества.

Большой театр перенес премьеру балета "Пиковая дама" на декабрь. Об этом заявила пресс-служба театра.

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