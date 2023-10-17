В столице намерены вычислять нарушающих ПДД самокатчиков по биометрии

В Москве за 2023 год увеличилось количество ДТП с участием электросамокатов, общее количество происшествий выросло на 180%. В связи с этим в Госдуме предложили несколько решений проблемы. Например, определять нарушителей по биометрии или ограничить скорость на тротуарах.

Насколько это возможно технически? Смогут ли уличные камеры определять человека по лицу? Какие правила могут ввести в перспективе и что работает на данный момент? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.