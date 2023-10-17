17 октября, 15:00Транспорт
Ликсутов рассказал, как можно добраться на наземном транспорте до московских аэропортов
До московских аэропортов можно добраться на наземном городском транспорте. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.
По его словам, во Внуково, Шереметьево и Домодедово ходят автобусы 16 дневных и ночных маршрутов. В месяц на всех этих маршрутах пассажиры совершают более миллиона поездок. Кроме того, до столичных аэропортов ходят автобусы и маршрутки Подмосковья.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.