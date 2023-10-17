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17 октября, 15:00

Транспорт

Ликсутов рассказал, как можно добраться на наземном транспорте до московских аэропортов

Ликсутов рассказал, как можно добраться на наземном транспорте до московских аэропортов

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До московских аэропортов можно добраться на наземном городском транспорте. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

По его словам, во Внуково, Шереметьево и Домодедово ходят автобусы 16 дневных и ночных маршрутов. В месяц на всех этих маршрутах пассажиры совершают более миллиона поездок. Кроме того, до столичных аэропортов ходят автобусы и маршрутки Подмосковья.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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