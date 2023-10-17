Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 октября, 22:15

Транспорт

Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом

Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом

ЦОДД спрогнозировал в столице трафик до 7 баллов вечером 17 октября

Терминал сломался на выезде с территории комплекса "Москва-Сити"

"Утро": в ЦОДД оценили движение в Москве в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 4 балла

В столице намерены вычислять нарушающих ПДД самокатчиков с помощью камер

Станция Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом, анонсировал Дептранс.

Отмечается, что на станции сделают три удобные платформы с навесами на всю длину. Сначала будут построены две платформы и южный вестибюль, позднее – еще одна платформа и северный вестибюль. Новые вестибюли оборудуют лифтами и эскалаторами, как это ранее сделали на Тестовской D4.

О самых ярких изменениях, которые перевернули представление о московском транспорте, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоАлена СубботаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика