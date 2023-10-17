Станция Тестовская МЦД-1 станет московским городским вокзалом, анонсировал Дептранс.

Отмечается, что на станции сделают три удобные платформы с навесами на всю длину. Сначала будут построены две платформы и южный вестибюль, позднее – еще одна платформа и северный вестибюль. Новые вестибюли оборудуют лифтами и эскалаторами, как это ранее сделали на Тестовской D4.

О самых ярких изменениях, которые перевернули представление о московском транспорте, – в эфире телеканала Москва 24.