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17 октября, 07:45

Транспорт

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"

Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"

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У метро "Рижская" построят вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. После ее запуска время в пути между двумя городами сократится почти вдвое – до 2 часов 15 минут, а столица получит мощный транспортный хаб.

Также здесь планируют возвести второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии. Для городского транспорта организуют дополнительные парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоМаксим Шаманин
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