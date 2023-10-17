Вокзал для ВСМ Москва – Санкт-Петербург построят рядом с метро "Рижская"

У метро "Рижская" построят вокзал для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. После ее запуска время в пути между двумя городами сократится почти вдвое – до 2 часов 15 минут, а столица получит мощный транспортный хаб.

Также здесь планируют возвести второй вестибюль станции "Рижская" Большой кольцевой линии. Для городского транспорта организуют дополнительные парковки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.