Жители столицы пожаловались на количество каршеринга на парковках около домов

В Москве не только растет аварийность с участием машин каршеринга, но и число жалоб на них от жильцов многоквартирных домов. Дело в том, что принадлежащий каршеринговым компаниям транспорт заполонил некоторые столичные дворы. Автовладельцы возмущены тем, что им теперь некуда ставить свои машины.

Можно ли оставлять каршеринговые авто во дворах и какие грозят штрафы за неправильную парковку арендаторам таких машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.