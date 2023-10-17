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17 октября, 07:15

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Жители столицы пожаловались на количество каршеринга на парковках около домов

Жители столицы пожаловались на количество каршеринга на парковках около домов

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В Москве не только растет аварийность с участием машин каршеринга, но и число жалоб на них от жильцов многоквартирных домов. Дело в том, что принадлежащий каршеринговым компаниям транспорт заполонил некоторые столичные дворы. Автовладельцы возмущены тем, что им теперь некуда ставить свои машины.

Можно ли оставлять каршеринговые авто во дворах и какие грозят штрафы за неправильную парковку арендаторам таких машин? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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