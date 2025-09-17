Улицы и набережные перекроют в центре Москвы из-за марафона 20–21 сентября

Новости

17 сентября, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 17 сентября

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Волоколамском, Ярославском шоссе и Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК от улицы Сущевский Вал до Беговой улицы, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

