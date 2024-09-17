Интервалы движения автобусов из области в Москву от крупных ЖК сократили

В Подмосковье сократили интервалы движения автобусов, которые идут в Москву от крупных жилых комплексов. Однако с началом осени спрос на перевозки вырос, из-за чего пассажирам снова приходится закладывать время на ожидание и очереди на транспорт.

В ЖК "Бутово парк 2" жители стоят в очередях минимум по 20 минут. При этом по вечерам от метро собираются километровые очереди.

По словам главы управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгения Богука, сейчас суточная смена на маршруте составляет 30 автобусов. Однако микрорайон, жители которого составляют основную часть пассажиропотока, растет с опережающими темпами, поэтому было принято решение об увеличении подвижного состава на маршруте на 6 единиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.