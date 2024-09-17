Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 17 сентября в Москве

Во вторник, 17 сентября, на нескольких участках МКАД продолжают идти строительные работы. Среди них – 14-й, 91-й километры, а также отрезок с 29-го по 32-й. Быстро объехать их ведомство предлагает по скоростному диаметру и проспектам Багратиона и Кутузовскому.

Тем временем вечернюю загруженность дорог Дептранс прогнозирует в 5–6 баллов. Локальные затруднения ожидаются на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.