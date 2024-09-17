Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 08:30

Транспорт

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 17 сентября в Москве

Дептранс рассказал о ситуации на дорогах 17 сентября в Москве

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 17 сентября

В Москве начали тестировать динамический тариф на парковку

Постановление о повышении аэронавигационного сбора вступило в силу с 17 сентября

Около 1,7 тыс аккаунтов было заблокировано за передачу СИМ несовершеннолетним в августе

Новости часа: число летних бассейнов в Москве к 2030 году вырастет до 125

Новости часа: 11 домов передадут под заселение по реновации в Москве в сентябре

Заселение по реновации началось в Нагорном районе

Новости часа: открыто движение по новым путепроводам на участке МЖД

МСД вошел в тройку самых востребованных автомагистралей столицы

Во вторник, 17 сентября, на нескольких участках МКАД продолжают идти строительные работы. Среди них – 14-й, 91-й километры, а также отрезок с 29-го по 32-й. Быстро объехать их ведомство предлагает по скоростному диаметру и проспектам Багратиона и Кутузовскому.

Тем временем вечернюю загруженность дорог Дептранс прогнозирует в 5–6 баллов. Локальные затруднения ожидаются на Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях в сторону области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика