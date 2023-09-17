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17 сентября, 22:45

Транспорт

Финал ретроралли "Московская осень" прошел на Северном речном вокзале в Москве

Финал ретроралли "Московская осень" прошел на Северном речном вокзале в Москве

Финал ретроралли “Московская осень” состоялся в Москве

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Финал ретроралли "Московская осень" состоялся в столице на Северном речном вокзале. В этом году в заезде принимали участие порядка 70 уникальных автомобилей, среди них были машины 50-х годов, 40-х годов и 30-х годов прошлого столетия, их смогли восстановить владельцы.

Колонна, состоящая из автомобилей разных лет, стартовала в полдень 17 сентября и смогла преодолеть 100 километров по дорогам столицы, находясь в общем потоке с другими водителями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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