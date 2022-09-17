Движение затруднено на Егорьевском шоссе из-за ДТП

Движение затруднено на Егорьевском шоссе из-за аварии. В районе 14-го дома грузовик сбил велосипедиста.

По словам очевидцев, все произошло на пешеходном переходе. Велосипедист был госпитализирован.

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