В Москве обновили 80% трамваев

Поездки на столичном общественном транспорте становятся все комфортнее. 80% трамваев в Москве уже заменили на низкопольные. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В первую очередь, это сделали для удобства пенсионеров и пассажиров с особенностями здоровья.

В вагонах также есть система климат-контроля, зарядки для гаджетов и медиаэкраны.

Обновлять парк начали в 2014 году. Полностью отказаться от высокопольных трамваев столица планирует через несколько лет – в 2023 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.