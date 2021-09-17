Жители Патриарших прудов добились запрета на парковку электросамокатов в своем районе

На Патриарших прудах запретят парковать электросамокаты. Жители добились своего.

Они жаловались, что район стал больше похож на склад кикшеринга. Говорят, тротуары и так узкие, народу много, а половину пространства занимают самокаты.

Впрочем, такая проблема не только в центре. Телезрители часто присылают в редакцию Москвы 24 фото и видео складов кикшеринга посреди улиц. По их словам, мимо даже невозможно пройти. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.