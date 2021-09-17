Расписание аэроэкспрессов во Внуково изменится 18 и 26 сентября

"Аэроэкспресс" внес изменения в движение поездов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково на 18 и 26 сентября. Это связано с проведением плановых работ на Киевском направлении МЖД, сообщает пресс-служба перевозчика.

18 сентября аэроэкспрессы ходить не будут. Их движение возобновится в стандартном режиме с 06:00 19 сентября. А 26 сентября временно прекратят курсировать утренние поезда, однако их движение восстановят уже к 12:00 того же дня.

Сами терминалы "Аэроэкспресса" на Киевском вокзале и во Внуково продолжат в эти дни работать в обычном режиме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.