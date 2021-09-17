Водители смогут вернуть деньги за проезд по плохим платным дорогам – СМИ

В России водители смогут не платить за проезд по платным дорогам. Новые правила готовят в Минтрансе. Речь идет о тех случаях, когда трасса не оправдала ожиданий. Например, качество покрытия не позволило двигаться с максимально разрешенной скоростью или же на трассе образовался затор.

Кроме того, въехать на платную дорогу можно будет не только через пункты оплаты со шлагбаумами, но и минуя их. В этом случае факт проезда автомобилиста по дороге будут фиксировать камеры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.