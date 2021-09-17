Началась подготовка к строительству трассы М-12 Москва – Казань

К строительству трассы М-12 начали готовиться в Подмосковье. Она обеспечит быстрый путь от Москвы до Казани через Нижний Новгород. Также дорога позволит разгрузить все восточное направление Московской области – убрать транзитные потоки, а это поможет в два раза сократить время в пути.

Из Железнодорожного до Павловского Посада можно будет доехать за 40 минут вместо 1,5 часа. Первый участок могут сдать уже к августу 2022 года. Завершение работ намечено на июнь 2024 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.