На Патриарших прудах уберут парковки для самокатов

В Москве на Патриарших прудах запретят парковаться электросамокатам. Транспорт нельзя будет оставить в зоне возле пруда, а также в Большом и Малом Патриарших и Ермолаевском переулках. Парковки оттуда уберут в течение двух недель. Запретить парковку электросамокатов требовали местные жители.

Кроме того, скорость двухколесного транспорта ограничили. Самокаты в зоне Патриарших смогут разгоняться максимум до 15 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.