Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 16:15

Транспорт

Ремонт покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской улице

Ремонт покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской улице

На Садовом кольце сняты основные ограничения движения

Трамваи временно не ходят между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды"

Московские пенсионеры обучились безопасной езде на электросамокатах в Красногорске

Движение по Садовому кольцу перекрыто до вечера 17 августа из-за масштабного забега

Гигантские панно с видами Москвы и Петербурга украсят Ленинградский вокзал

"Новости дня": пассажиры Троицкой линии совершают свыше 53 тыс поездок в рабочий день

"Новости дня": электробусы вышли на маршрут № 519 в Москве

"Новости дня": новый вагон "Львенок-Москва" прибыл в трамвайное депо имени Апакова

МЦД-3 стал самым популярным среди всех столичных диаметров

Ремонт дороги на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской завершили досрочно. Движение транспорта уже открыли, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Всего обновили около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Здесь применяли технологию бесшовной укладки "единым ковром". Этот способ значительно сокращает время работ, но требует полной остановки движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика