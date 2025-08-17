Ремонт покрытия досрочно завершен на 1-й Тверской-Ямской улице

Ремонт дороги на 1-й Тверской-Ямской улице и участке Тверской завершили досрочно. Движение транспорта уже открыли, сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Всего обновили около 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Здесь применяли технологию бесшовной укладки "единым ковром". Этот способ значительно сокращает время работ, но требует полной остановки движения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

