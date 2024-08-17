Поезда МЦД-2 ходят по измененному расписанию

Поезда второго диаметра МЦД ходят по измененному расписанию. Часть из них отменена, а некоторые электрички со стороны Нахабино следуют только от или до Курского вокзала. Интервалы движения частично увеличены до 24 минут. Это связано с закрытием участка первого пути на станции Царицыно для модернизации инфраструктуры.

Поэтому поезда в сторону области вместо третьей платформы пока отправляются с первой. Такие же изменения будут действовать и завтра, а также на следующей неделе -– 24 и 25 августа.

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