Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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17 августа, 07:15

Транспорт

Поезда МЦД-2 ходят по измененному расписанию

Поезда МЦД-2 ходят по измененному расписанию

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Поезда второго диаметра МЦД ходят по измененному расписанию. Часть из них отменена, а некоторые электрички со стороны Нахабино следуют только от или до Курского вокзала. Интервалы движения частично увеличены до 24 минут. Это связано с закрытием участка первого пути на станции Царицыно для модернизации инфраструктуры.

Поэтому поезда в сторону области вместо третьей платформы пока отправляются с первой. Такие же изменения будут действовать и завтра, а также на следующей неделе -– 24 и 25 августа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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