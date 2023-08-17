Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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17 августа, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Путин начал заседание Госсовета по вопросам развития общественного транспорта в Кремле

Путин начал заседание Госсовета по вопросам развития общественного транспорта

Путин и Собянин открыли сквозной Ленинградско-Казанский диаметр через Москву

"Жизнь в большом городе": транспорт

Новости часа: маршрут МЦД-3 стал доступен в навигаторах

Движение транспорта в столице оценили в 5 баллов

ВСМ сократит время в пути между Москвой и Петербургом до двух часов – Путин

Новости часа: Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Москвичи могут получить воду на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Сегодня открылось движение по третьей линии центральных диаметров. Она связала Зеленоград и Раменское. Теперь время в пути для жителей двух десятков районов сократится вдвое. А проезд станет в разы дешевле.

Из-за жары в Москве на станциях, вокзалах и причалах пассажирам раздают питьевую воду. Это аномальная для середины августа погода. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Несмотря на облака, воздух прогрелся до 30 градусов.

Каждый день гостей Московского урбанфорума ждут многочисленные мастер-классы, квесты и выступления артистов. В Гостином дворе стартовал Всероссийский форум среднего профобразования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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