Москвичам рассказали о главных новостях четверга

Сегодня открылось движение по третьей линии центральных диаметров. Она связала Зеленоград и Раменское. Теперь время в пути для жителей двух десятков районов сократится вдвое. А проезд станет в разы дешевле.

Из-за жары в Москве на станциях, вокзалах и причалах пассажирам раздают питьевую воду. Это аномальная для середины августа погода. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. Несмотря на облака, воздух прогрелся до 30 градусов.

Каждый день гостей Московского урбанфорума ждут многочисленные мастер-классы, квесты и выступления артистов. В Гостином дворе стартовал Всероссийский форум среднего профобразования.

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