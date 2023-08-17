Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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Новости

Новости

17:30

Транспорт

Москвичи могут получить воду на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Москвичи могут получить воду на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Путин и Собянин открыли сквозной маршрут МЦД-3 из Зеленограда в Раменское

Новости часа: с открытием МЦД-3 наземное метро стало доступнее для 3,5 млн человек

Новости часа: Сергей Собянин и Владимир Путин запустили движение по МЦД-3

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

В Московском метро обновили указатели перед запуском МЦД-3

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Питьевую воду раздают на столичных вокзалах и станциях МЖД из-за жары 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании. Такая погода пришла с востока Средиземноморья.

В Москве уже 26 градусов, а в Ростове-на Дону и Краснодаре температура достигла отметки 35 градусов. В Турции же побит температурный рекорд. В одной из провинций она почти поднялась до 50 градусов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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