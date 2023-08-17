14:15Транспорт
Три российских самолета оказались в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии
Три российских самолета оказались в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии. Об этом рассказали в Росавиации.
Дело в том, что борты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер" столкнулись бы с грозовым фронтом на пути до Калининграда и обратно. Отмечается, что во взаимодействии с аэронавигационными службами указанных стран удалось обеспечить безопасный пролет лайнеров.
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