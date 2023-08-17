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14:15

Транспорт

Три российских самолета оказались в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии

Три российских самолета оказались в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии

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Три российских самолета оказались в воздушном пространстве Финляндии и Эстонии. Об этом рассказали в Росавиации.

Дело в том, что борты авиакомпаний "Россия", "Уральские авиалинии" и "Северный ветер" столкнулись бы с грозовым фронтом на пути до Калининграда и обратно. Отмечается, что во взаимодействии с аэронавигационными службами указанных стран удалось обеспечить безопасный пролет лайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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