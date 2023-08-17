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11:30

Транспорт

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда

РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда

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РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все поезда дальнего следования. Об этом сообщили в компании, отметив, что это касается и южных направлений.

В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше чем за 45 суток. Это было связано с реконструкцией инфраструктуры в Центральном транспортном узле, отметили в холдинге.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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