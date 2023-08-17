11:30Транспорт
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток почти на все дальние поезда
РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления почти на все поезда дальнего следования. Об этом сообщили в компании, отметив, что это касается и южных направлений.
В первую очередь речь идет о поездах, билеты на которые появлялись не раньше чем за 45 суток. Это было связано с реконструкцией инфраструктуры в Центральном транспортном узле, отметили в холдинге.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.