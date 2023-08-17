Движение поездов на МЦД-3 запустят 17 августа

Список Московских центральных диаметров 17 августа пополнится еще одной линией. Так, для пассажиров запустят МЦД-3, который напрямую свяжет Зеленоград и подмосковный город Раменское.

Маршрут протянулся на 85 километров – это сразу 38 станций. Как ожидается, откроют движение этой линии Владимир Путин и Сергей Собянин. А сама церемония состоится в выставочном зале "Манеж" в рамках выставки "Год нового транспортного каркаса".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.