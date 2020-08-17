Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новые столичные эстакады через МЦК разгрузят Третье транспортное кольцо

Новости часа: обновленная развязка на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля готова на 60%

Сотни туристов не смогли улететь в Египет из-за проблем авиакомпании RedWings

Собянин сообщил о запуске движения по двум эстакадам на юго-востоке МКАД

"Актуальный репортаж": пассажиры Airbus А321 рассказали об аварийной посадке

Минтранс опроверг сообщения об отмене перевода указателя голосовых оповещений

Red Wings отменила рейс в Шарм-эль-Шейх после пятичасовой задержки

Новости часа: Дептранс рассказал, сколько времени пассажиры метро экономят в пути

Пассажиры не смогли вылететь в Египет из аэропорта Жуковский

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажирам стало добираться удобнее до четырех станций D3: Останкино, Моссельмаш, Косино и Грачевская. Сократилось время в пути и ожидание.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, общий интервал между поездами на участке от Зеленограда до Останкино будет составлять всего пять минут в часы пик. В остальное время поезда будут следовать с интервалом до 10 минут. Последняя станция Ленинградского направления, где можно будет пересесть на метро в центре с поездов, следующих в Раменское, будет Останкино", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Персонажи любимых мультфильмов встретят юных посетителей выставки "Станция Манеж". Для детей постарше на цокольном этаже организован семейный досуговый центр с призами и подарками.

Читайте также
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика