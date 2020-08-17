Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Пассажирам стало добираться удобнее до четырех станций D3: Останкино, Моссельмаш, Косино и Грачевская. Сократилось время в пути и ожидание.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, общий интервал между поездами на участке от Зеленограда до Останкино будет составлять всего пять минут в часы пик. В остальное время поезда будут следовать с интервалом до 10 минут. Последняя станция Ленинградского направления, где можно будет пересесть на метро в центре с поездов, следующих в Раменское, будет Останкино", – рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов.

Персонажи любимых мультфильмов встретят юных посетителей выставки "Станция Манеж". Для детей постарше на цокольном этаже организован семейный досуговый центр с призами и подарками.