Воду вновь начали раздавать пассажирам московского транспорта из-за жары

В последние дни в Москве жарко не по сезону. 17 августа в столице снова действует оранжевый уровень погодной опасности.

Пассажирам в подземке бесплатно раздают бутылки с водой. Получить их можно на восьми станциях метро: "Технопарк", "Выхино", "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Также воду можно взять на автостанции "Орехово".

Какая погода будет в столичном регионе 18 августа? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

