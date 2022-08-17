Новости последнего часа: станции проката "Велобайк" начали работать в Балашихе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Первые в Московской области станции проката "Велобайк" начали работать в Балашихе, сообщили в Дептрансе.

Финляндия не планирует аннулировать уже выданные россиянам визы. Об этом заявили в МИД страны.

ПВО России перехватила баллистическую ракету "Точка-У" и семь снарядов РСЗО "Ураган" ВСУ, прокомментировали в Минобороны.