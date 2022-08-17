Жителям западных районов Москвы стало проще выбираться из своих районов на ТТК и МКАД. В районе станции "Матвеевская" заработал новый путепровод через железную дорогу. Он связал районы Очаково-Матвеевское и Раменки.

Теперь добраться до колец можно на 15 минут быстрее. До центра путь стал гораздо короче и удобнее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.