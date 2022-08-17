Водителей электросамокатов законодательно заставят снижать скорость перед зеброй

Водителей электросамокатов хотят законодательно заставить снижать скорость перед зеброй. Именно на нерегулируемых пешеходных переходах, как правило, происходит большинство столкновений с автомобилями.

Насколько это реально, кто и как будет контролировать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.