Поезда в Крыму вновь стали ходить по расписанию. Вовремя доставили пассажиров на полуостров с материковой части России и составы "Таврия".

Движение удалось вернуть в прежний график после того, как в Джанкойском районе восстановили железнодорожные пути, поврежденные взрывом. По данным Минобороны, речь о диверсии на военном складе – накануне там взорвались боеприпасы. Из-за этого поезда останавливали на станции Владиславовка, и оттуда развозили пассажиров на автобусах.

В итоге семь составов пришлось задержать. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.