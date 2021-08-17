Пилот прокомментировал прекращение полетов над территорией Афганистана

16:45
"Аэрофлот" и многие крупные мировые перевозчики временно не будут выполнять перелеты над территорией Афганистана. Заслуженный пилот СССР, председатель комиссии гражданской авиации Общественного Совета Ространснадзора Олег Смирнов прокомментировал прекращение полетов над территорией страны.
"В подобных случаях, сопровождающихся общим коллапсом администрации страны, берет на себя ответственность государство, которое производит полеты регулярные и чартеры и пролетает над этой территорией, следуя транзитом в другие страны. Уже несколько государств приняли такие решения и запретили своим авиакомпаниям пролетать над воздушным пространством Афганистана", – сказал Олег Смирнов.
Подробнее о том, как прекращение полетов над Афганистаном может сказаться на ценах на билеты, – в эфире телеканала Москва 24.
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