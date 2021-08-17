Запуск БКЛ разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию – Ликсутов

На Таганско-Краснопресненской линии станет на 17% свободнее после полного запуска БКЛ. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас Таганско-Краснопресненская линия самая востребования и загруженная в московской подземке. Очередные изменения пассажиры почувствуют после запуска МЦД-3.

Сейчас этой линией метро в сутки пользуются порядка 700 тысяч пассажиров. 10 лет назад было намного больше. Однако запуск новых линий и маршрутов общественного транспорта позволил ее разгрузить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.