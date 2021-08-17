"Аэрофлот" приостановил полеты над Афганистаном на рейсах в Дели и Бангкок

Из-за событий в Афганистане "Аэрофлот" меняет маршруты рейсов в Бангкок и Дели. Об этом сообщили представители авиакомпании.

Российские самолеты будут облетать воздушное пространство Афганистана, пока обстановка там не нормализуется. Ранее СМИ сообщали, что управление гражданской авиации Афганистана рекомендовало гражданским самолетам не летать над Кабулом.

Накануне представители запрещенного в России террористического движения "Талибан" объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле.

После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.