Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро в Москве до конца 2025 года

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро до конца 2025 года. Этим платежным сервисом уже оборудованы станции на Троицкой, Бутовской, Некрасовской и Филевской линиях метро.

Оплатить проезд по биометрии стало возможным на всех 138 турникетах Солнцевской линии. Этот современный вид оплаты проезда позволяет пассажирам экономить время и деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.