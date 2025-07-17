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17 июля, 11:15

Транспорт

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро в Москве до конца 2025 года

Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро в Москве до конца 2025 года

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Оплата по биометрии заработает на всех турникетах в метро до конца 2025 года. Этим платежным сервисом уже оборудованы станции на Троицкой, Бутовской, Некрасовской и Филевской линиях метро.

Оплатить проезд по биометрии стало возможным на всех 138 турникетах Солнцевской линии. Этот современный вид оплаты проезда позволяет пассажирам экономить время и деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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